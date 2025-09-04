Англія

Лівий бек проведе сезон у Чемпіоншипі.

Вест Бромвіч оголосив про орендне підписання лівого захисника Чарлі Тейлора з Саутгемптона. Угода розрахована до кінця поточного сезону.

33-річний англієць добре відомий за виступами у Прем’єр-лізі, де провів понад 160 матчів, більшість із них — у складі Бернлі. Саме з "кларетс" Тейлор вигравав Чемпіоншип у сезоні 2022/23, маючи статус ключового гравця оборони.

Це вже дев’яте підсилення Альбіону під час літнього трансферного вікна. Раніше до команди приєдналися Ауне Хеггебо, Натаніел Філліпс, Джордж Кемпбелл, Кшиштоф Білік, Тобі Колльєр, Кріс Мефам, Елфі Гілкрист та Семюел Ілінг.

Спортивний директор клубу Ендрю Нестор висловив упевненість, що досвід гравця стане вагомим фактором: "Чарлі довів свою надійність у двох найсильніших лігах Англії. Його професіоналізм і стабільність важливі як на полі, так і в роздягальні. Він додасть глибини складу та конкуренції на лівому фланзі".

Сам футболіст також прокоментував перехід: "Для мене це чудова нагода, яку я не міг відхилити. Я готовий допомогти команді та повернутися до регулярної ігрової практики. У мене є великий досвід, я грав у різних системах, і вірю, що можу бути корисним. Розмова з тренером тільки додала мотивації приєднатися до цього проєкту".