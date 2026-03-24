Англія

Натан Аке припускає, що може покинути Етіхад після закінчення сезону, а серед головних претендентів на досвідченого захисника називають іспанську Барселону.

Нідерландський захисник Манчестер Сіті Натан Аке зробив натяк на те, що його етап кар'єри в англійському клубі може добігти кінця під час найближчого літнього трансферного вікна. Такі думки пролунали після впевненої перемоги містян над лондонським Арсеналом (2:0) у фіналі Кубка англійської ліги 2026 року на Вемблі.

31-річний Аке був надійним елементом у системі Пепа Гвардіоли з моменту свого переходу з Борнмута у 2020 році, зігравши за Сіті 172 матчі. Однак у поточному сезоні через регулярні проблеми зі здоров'ям та суттєве зменшення ігрового часу (лише 4 виходи в стартовому складі у 14 матчах АПЛ) з'явилися серйозні чутки про його можливий відхід.

Це відбувається незважаючи на те, що його чинний контракт з клубом розрахований до 2027 року. Спілкуючись із виданням Algemeen Dagblad під час перебування в таборі національної збірної, Аке досить відверто прокоментував свої плани:

"Я поки не маю уявлення щодо майбутнього, але здобуття Кубка ліги, безумовно, було б гарним завершенням.Пеп сказав, що дуже пишається мною і що я провів топовий матч. Ми через багато що пройшли разом за останні шість років", — заявив гравець.

Поки захисник роздумує над своїм наступним кроком, іспанська преса вже пов'язує його з переїздом до Ла Ліги. За інформацією видання Sport, до нідерландця виявляє предметний інтерес каталонська Барселона. Повідомляється, що спортивний директор блаугранас Деку є давнім шанувальником таланту Аке.

Своєю чергою, Catalunya Radio зазначає: керівництво Барси вірить у готовність Манчестер Сіті відпустити гравця за прийнятну суму. Такий трансфер виглядає реалістичним для всіх сторін, адже англійський чемпіон зможе оновити лінію захисту та збалансувати фінансову звітність.

Наразі ж фокус Натана Аке зміщений на виступи за збірну Нідерландів під керівництвом Рональда Кумана в найближчих товариських матчах проти Норвегії та Еквадору. Після міжнародної паузи гравець спробує успішно завершити клубний сезон, перш ніж ухвалити остаточне рішення щодо свого майбутнього.