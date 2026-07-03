Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату світу, який відбувся 2 липня 2026 року.
Іспанія — Австрія, Getty Images
03 липня 2026, 01:10
У рамках 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії розібралася з національною командою Австрії на Лос-Анджелес Стедіум у США.
Іспанці відкрили рахунок зусиллями Мікеля Оярсабаля в першому таймі. У другій половині протистояння Педро Порро подвоїв перевагу номінальних господарів поля. На передостанній хвилині основного часу автор першого гола відзначився вдруге, встановивши на табло підсумковий рахунок.
У понеділок, 6 липня (22:00), підопічним Луїса де ла Фуенте протистоятиме Португалія або Хорватія.
До вашої уваги відео голів і найкращих моментів матчу ЧС-2026 Іспанія — Австрія:
Іспанія — Австрія 3:0
Голи: Оярсабаль, 36, 89, Порро, 66
Іспанія: Сімон — Порро, Кубарсі, Лапорт (Руїс, 90+3), Кукурелья — Родрі, Педрі (Пубіль, 90+3) — Ямал (Гаві, 86), Ольмо (Меріно, 71), Баена (Торрес, 71) — Оярсабаль.
Австрія: А. Шлагер — Пош (Прасс, 87), Дансо, Алаба, Лаймер — Зайвальд (Чуквуемека, 46), Кс. Шлагер (Грілліч, 46) — Шмід (Калайджич, 60), Ваннер, Забітцер — Грегорич (Арнаутович, 60).
Попередження: Пош