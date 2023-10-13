Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками перед грою із Північною Македонією.

Півзахисник Вестерло та збірної України Сергій Сидорчук прокоментував свій приїзд до національної команди та поділився очікуваннями перед майбутнім матчем відбору Євро-2024 проти Північної Македонії.

"Ще не дуже освоївся у Вестерло, тому що пройшло замало часу. Перший тиждень узагалі був важким, бо довелося адаптуватися до всього. Усе нове. Дуже складно було на побутовому рівні, адже перші два тижні мешкав сам, а вже потім під'їхала сім'я, і стало набагато краще. Щодо прибуття у збірну з Вестерло, то трохи незвично, адже 10 років приїжджав з однієї команди, а тепер — з іншої. Але тим цінніші зустрічі з хлопцями. Місяць не бачилися, трохи скучив, а особливо за партнерами з Динамо.

Умови в збірній нормальні. Цікавий стадіон у Празі. Узагалі умови добрі, тренувальне поле в хорошому стані. Щоправда, різко стало досить прохолодно, але ж це погода. Буває.

Особистої розмови з Ребровим не було. Я думаю, що це буде відбуватися в тренувальному процесі. Спілкування з Ребровим завжди є. І на побутовому рівні, і на професійному. Зараз він дивиться на кондиції гравців, і вже ближче до поєдинку, напевно, будуть якісь індивідуальні розмови.

Важко давати адекватні оцінки по минулим матчам, коли ти перебуваєш у процесі. Не буду оцінювати когось індивідуально, це справа тренерів. А з приводу командної гри я думаю, що виступили непогано. З Італією був дуже важкий поєдинок. Італійці щойно змінили головного тренера, і це стало для них позитивним моментом у психологічному плані. Плюс невдалий початок матчу — такі необов'язкові голи... Незважаючи на це, для мене в цих зустрічах було більше позитиву, ніж негативу.

Поєдинки з Північною Македонією та Мальтою, де треба брати шість очок? Обов'язково треба! Але слід пам'ятати, як ми з ними грали на початку літа. Було дуже важко, адже я не можу назвати жодної збірної, яка зараз не може грати в сучасний футбол. Усі підтягнулися, і це вже не той відбірний цикл, який міг би бути шість—вісім років тому. Щороку стає все важче й важче. З'являється все більше інформації про футбол, тактику, тренувальний процес. І футболісти з маленьких країн навчаються за прикладом усієї Європи. Вони бачать, як слід прогресувати.

Що стосується безпосередньо Північної Македонії, то всі пам'ятають, як ми з нею в минулому матчі розпочали перший тайм. Було дуже важко. Те саме і з Мальтою. Якщо ти не забиваєш швидкий м'яч, не забиваєш у першому таймі, то з плином часу грати стає все важче. Але нам потрібні ці очки. Нам узагалі потрібні дев'ять очок, якщо ми хочемо говорити про вихід на чемпіонат Європи.

Я думаю, що вони трохи здивували самі себе у першому таймі. У них були побоювання перед Україною. Але коли забили ті м'ячі, стало видно, що з кожною дією вони стають усе впевненішими. Вони не вийшли на поле такими впевненими, якими стали з плином часу в тій зустрічі.

Три м'ячі за збірну України, один з яких у ворота Північної Македонії? Пам'ятаю дуже добре. Ми грали на Арені Львів, то був мій перший матч в основному складі. Не пригадаю конкретно, але хтось сказав, що життя вимірюється не кількістю прожитих років, а кількістю приємних спогадів. Той поєдинок я запам'ятав, і в мене з ним пов'язані приємні спогади. Як забив? М'яч відскочив від Андрія Ярмоленка, а я перебував у штрафному майданчику безпосередньо поблизу воріт, дуже близько, тож не схибив. Я був дуже щасливий, надто той гол став переможним.

Останній такий матч, у Вроцлаві з Англією, для мене був справді як домашній. Було дуже багато наших уболівальників. У такій атмосфері приємно грати. Цей поєдинок мені дещо нагадав матчі на Арені Львів чи Олімпійському. Дай Боже, щоб і у Празі було так.

Травми Циганкова та Ярмоленка? Це дуже серйозна втрата. Андрій — капітан команди, а Віктор останній рік грає на дуже високому рівні. Я не хочу їх із кимось порівнювати чи прогнозувати, хто може зіграти замість них. Просто скажу — це велика втрата, і все", - наводить слова Сидорчука прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.