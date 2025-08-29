Футзал

21-річний універсальний футзаліст збірної України переходить до польського клубу та готується до дебюту в Екстракласі.

Польський клуб Євробус офіційно оголосив про підписання 21-річного українського футзаліста Ростислава Семенченка. Гравець приєднується до команди перед стартом нового сезону в Ekstraklasa Futsal і готовий до дебюту в чемпіонаті Польщі.

Попри молодий вік, українець уже має чималий перелік здобутків: бронзовий призер чемпіонату світу-2024 із футзалу у складі збірної України; володар Бронзового м’яча на FIFA Futsal World Cup 2024; найкращий молодий гравець світу за версією Futsal Awards 2024; дворазовий лауреат звання Найкращий молодий гравець Екстраліги України (2022/23, 2023/24); майстер спорту України; найкращий гравець України U-17 за версією "5×5" (2019); ключовий гравець молодіжних збірних України U-17 та U-19.

Останнім клубом Семенченка була Аврора Київ, яка після ребрендингу стала Київ Футзал.