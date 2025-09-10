Німеччина

Датський плеймейкер уже вилетів до Німеччини для завершення переходу.

Датський хавбек Крістіан Еріксен опинився за крок від продовження кар’єри в Бундеслізі. Як повідомляє Tipsbladet, півзахисник уже прибув до Німеччини, де має пройти медичний огляд і підписати угоду з Вольфсбургом.

Перехід відбувається за участі топ-менеджера клубу Петера Крістіансена, який відіграв ключову роль у перемовинах. Видання стверджує, що сторони досягли домовленості, і залишилося лише врегулювати формальності.

За даними журналістів, сьогодні з Оденсе вилетів літак до Брауншвейга, на борту якого перебував Еріксен. Саме з цим пов’язують його перехід у німецький клуб.

Раніше, Manchester Evening News та Daily Express — писали про інтерес Баєра, який після призначення Каспера Юльманна головним тренером розглядав варіант із підписанням данця. Однак, схоже, саме Вольфсбург отримає одного з найвідоміших гравців Данії.

33-річний Еріксен після відходу з Манчестер Юнайтед тренувався з Мальме для підтримки форми й тепер готовий до нового виклику. Футболіст є рекордсменом збірної Данії за кількістю матчів і тепер уперше у своїй кар’єрі спробує сили в Бундеслізі.