Поки що майбутнє Крістіана Еріксена залишається невизначеним.

Крістіан Еріксен несподівано з’явився на тренуванні у Мальме. 33-річний півзахисник наразі перебуває у статусі вільного агента після того, як влітку залишив Манчестер Юнайтед.

Відомо, що данець приєднався до тренувального процесу шведського клубу завдяки своєму другу та співвітчизнику Андерсу Крістіансену, який виступає за Мальме. Обидва футболісти свого часу мали проблеми з серцем і добре знають один одного ще з періоду реабілітації.

Спортивний директор Мальме Даніель Андерссон прокоментував присутність досвідченого хавбека: "Ми зосереджені на власній роботі, але приємно, що він тут. Це хороший досвід і для наших футболістів, адже вони відчувають рівень гравця такого класу".

При цьому в клубі одразу дали зрозуміти, що мова про контракт наразі не йде.

Майбутнє футболіста збірної Данії (144 матчі у складі національної команди) все ще залишається відкритим. За свою кар’єру він встиг виступати за Аякс, Тоттенгем, Інтер, Брентфорд та Манчестер Юнайтед.