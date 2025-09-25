Німеччина

Легендарний іспанець може вперше очолити клуб із топ-ліги.

Легенда світового футболу Рауль Гонсалес може розпочати новий етап своєї кар’єри – вже у німецькій Бундеслізі. Як повідомляє Sport Bild, агент іспанця Жінес Карвахаль встановив контакт із керівництвом Боруссії Менхенгладбах, яка залишилася без головного тренера після звільнення Жерара Сеоане.

47-річний Рауль шість років очолював Кастілью – другу команду мадридського Реала. За цей час його неодноразово пов’язували з різними клубами, однак шанс спробувати себе на найвищому рівні в топ-чемпіонаті досі так і не з’явився.

Менхенгладбахська Боруссія розглядає кілька кандидатур на вакантну посаду. Наразі обов’язки головного тренера виконує Ойген Поланскі, який раніше працював із командою U-23. У клубі не виключають, що саме він може залишитися на постійній основі – все залежатиме від результатів у найближчих матчах.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Рауль Гонсалес отримував пропозицію очолити інший клуб Бундесліги.