Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник Аталанти отримав травму стегна в матчі з Японією та пропустить плейоф ЧС-2026.

Збірна Швеції зазнала кадрової втрати перед стартом плейоф чемпіонату світу-2026. Центральний захисник Ісак Гін більше не зіграє на турнірі через травму.

27-річний футболіст пошкодив біцепс стегна правої ноги під час поєдинку третього туру групового етапу проти Японії, який завершився внічию 1:1. Через ушкодження він був замінений ще до перерви, а медичне обстеження підтвердило, що захисник не зможе допомогти команді в матчах на виліт.

Найближчим часом Гін повернеться до розташування Аталанти в Бергамо, де продовжить лікування та пройде додаткові обстеження.

На груповому етапі оборонець виходив у стартовому складі збірної Швеції в усіх трьох зустрічах. У матчах проти Тунісу та Нідерландів він провів на полі всі 90 хвилин.

Попри третє місце у своїй групі, шведська команда пробилася до 1/16 фіналу, де 1 липня зустрінеться зі збірною Франції.