Испания

Мадридцы ожидают улучшения финансового положения.

Флорентино Перес рассказал о планах Реала на ближайшее трансферное окно, которые не подразумевают больших подписаний.

"Сложно просить игроков сократить зарплату, чтобы помочь справиться с ситуацией, а затем оформлять большие трансферы. Это может подождать. Реал снова подпишет лучших, когда ситуация изменится.

Этот год был самым сложным для меня. Мы потеряли важный доход со стадиона. Мы должны были поговорить с игроками, чтобы они внесли свой вклад. Если бы они добровольно не снизили свою зарплату, компания понесла бы убытки. Это исключительная ситуация.

Мы получаем большой доход от стадиона, у нас были потери 25%, что является большими деньгами", — приводит слова Флорентино Переса ESPN.

Напомним, что выручить деньги на трансферы Реал может с продажи Луки Йовича в Герту.