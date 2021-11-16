Испания

Функционер недоволен трансферной политикой некоторых клубов.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес намекнул на то, что Пари Сен-Жермен принял безумное решение, не продав Килиана Мбаппе.

"Мы должны выполнять условия контрактов, и мы стараемся приглашать в клуб лучших футболистов, но им нужно платить. Сейчас ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, но его отказываются продавать. Для них лучше, чтобы срок контракта истек. То, что делают клубы, спонсируемые государствами, прямо сейчас – это безумие. Они просто не продают игроков.

Я борюсь с этим, потому что управление клубом – это главное. Это важнее денег, которые поступают со стороны. Наступит момент, когда государства будут владеть 30 лучшими клубами Европы. Это противоречит принципам европейского сообщества. Я пришел, чтобы бороться с этим и делаю это с момента прихода в Реал", – приводит слова Флорентино Переса Marca.

Напомним, что ранее президент "королевского клуба" в очередной раз выступил в поддержку Суперлиги.