Іспанія

Бельгійський вінгер приєднався на правах оренди.

Ларжи Рамазані, фланговий гравець англійського Лідса, підписав контракт із іспанською Валенсією, про що повідомлено на офіційному сайті "кажанів".

24-річний бельгієць приєднався до команди на правах оренди до кінця сезону, і, за словами прес-служби Валенсії, його швидкість та непередбачуваність мають додати небезпеки біля воріт суперників.

Рамазані став частиною Лідса минулого літа, перейшовши з Альмерії за 7 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 32 матчі, відзначившись 8 голами та 2 результативними передачами, хоча один із голів та матч припали на виступи за іспанську команду.

