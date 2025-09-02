Іспанія

Новий виклик для ізраїльського футболіста.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Тоттенгема Манором Соломоном.

Орендна угода з 26-річним ізраїльтянином розрахована до кінця сезону.

Минулого сезону Манор провів 41 матч за Лідс на правах оренди, в яких забив десять голів та віддав 13 гольових передач.

Нагадаємо, Соломон виступав за донецький Шахтар із січня 2019 року по літо 2022 року, коли перебрався до Фулгема на правах оренди.

