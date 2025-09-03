Іспанія

Гравець розповів про деталі трансферу.

Бразильський нападник Антоні напередодні завершив повноцінний трансфер з англійського Манчестер Юнайтед до севільського Бетіса.

Однак футбольна доля могла занести 24-річного виконавця й до мюнхенської Баварії, про що сам гравець розповів у останньому інтерв’ю.

"Я розмовляв із Баварією за день до того, як все було зроблено з Бетісом. Я не знаю, чи справді там була пропозиція на сім мільйонів зарплати "чистими", зі мною про це ніхто не говорив.

Але коли я розмовляв з ними, я сказав, що вже дав слово Бетісу, і що на 95% там усе узгоджено, і я дотримаюсь свого слова. Із поваги й прихильності до цього клубу та знаючи, що я щасливий тут.

Я спокійно ухвалив це рішення з усією повагою до Баварії, клубу, що входить до трійки найкращих у світі, на мою думку. Я не знаю, як усе буде в майбутньому, але тепер — я гравець Бетіса", — заявив бразильський виконавець.

Трансфер до Бетіса обійшовся севільцям у 25 млн євро + 50% від наступного продажу.