Атлетік Більбао заявив, що ФІФА відхилила запит Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) на отримання трансферного дозволу для центрального захисника Аймеріка Ляпорта. Про це повідомляє офіційний сайт басків.

"1 вересня, протягом періоду реєстрації гравця, дозволеного правилами, Аймерік Ляпорт, саудівський клуб Ан-Наср та Атлетік домовилися про перехід гравця за умови виконання певних умов.

Того ж дня Атлетік завантажив заявку на трансфер на платформу Системи зіставлення часу (TMS) ФІФА, хоча вона не могла бути повністю завершена в цей день через обставини та зовнішні фактори, що не залежать від клубу.

2 вересня RFEF звернулася до ФІФА з проханням надати виняток із процесу підтвердження, щоб отримати міжнародний трансферний сертифікат від Федерації футболу Саудівської Аравії, щоб Атлетік міг зареєструвати гравця.

3 вересня RFEF повідомила Атлетік електронною поштою про те, що ФІФА відхилила заявку та можливість отримання міжнародного трансферного сертифіката.

Атлетік продовжує працювати над позитивним рішенням для всіх трьох сторін (Ан-Наср, гравця та Атлетіка) та вивчає всі можливості в рамках існуючої правової бази.



Атлетік може підтвердити, якщо перехід Аймеріка Ляпорта до нашого клубу зрештою не відбудеться, угоди між сторонами будуть недійсними без будь-яких фінансових наслідків для нашої організації, відповідно до умов, передбачених у контрактах між Атлетіком, Ан-Насром та гравцем", — йдеться в заяві клубу.

