Черговий українець на турецьких берегах.
Oleksandr Syrota, fcdynamo
22 серпня 2025, 20:54
Новачок турецької Суперліги Коджаеліспор підписав центрального захисника київського Динамо Олександра Сироту. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з міста Ізміт.
Зазначається, що мова йде про орендну угоду, яка буде розрахована до кінця сезону-2025/26.
"Ласкаво просимо до нашої чудової спільноти, Сирота!", — йдеться в заяві турецького клубу.
Після двох зіграних турів Коджаеліспор не набрав жодного залікового балу та розташовується на 15-й позиції в турнірній таблиці турецької Суперліги.
Минулого сезону Олександр Сирота на правах оренди відіграв за Маккабі з Хайфи 26 матчів та забив 2 голи.