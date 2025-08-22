Туреччина

Черговий українець на турецьких берегах.

Новачок турецької Суперліги Коджаеліспор підписав центрального захисника київського Динамо Олександра Сироту. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з міста Ізміт.

Зазначається, що мова йде про орендну угоду, яка буде розрахована до кінця сезону-2025/26.

"Ласкаво просимо до нашої чудової спільноти, Сирота!", — йдеться в заяві турецького клубу.

Після двох зіграних турів Коджаеліспор не набрав жодного залікового балу та розташовується на 15-й позиції в турнірній таблиці турецької Суперліги.

Минулого сезону Олександр Сирота на правах оренди відіграв за Маккабі з Хайфи 26 матчів та забив 2 голи.