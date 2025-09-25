Ліга Європи

Керманич Роми прокоментував перемогу над Ніццою.

Італійська Рома напередодні обіграла французьку Ніццу в гостьовому матч першого туру Ліги Європи УЄФА.

Ніцца — Рома 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ власної команди.

"Наша надійна оборона — це одна з наших сучасних основних рис. Для нас на цьому етапі нормально іноді пропускати непотрібні голи, і це справді може надати нашим суперникам енергії.

Багато наших гравців уже грали на високому рівні, але іноді ми не дотягуємо до кінця. Ті, хто виходить на поле, завжди роблять це з правильним настроєм, але нам потрібно бути обережними. Ми всі повинні ставати кращими.

Пеллегріні? Він безсумнівно має технічні якості, але, на мою думку, він не дуже добре відновився після недільного матчу.

Проблеми Фергюсона та Довбика? Усю наступальну фазу гри нашої команди потрібно покращити. Ми не повинні просто вказувати пальцем на центрального нападника. Довбик набирає від матчу до матчу, нам потрібно вдосконалюватись, щоб нападники могли добре виступати. Наступальну фазу потрібно ще раз проаналізувати в цілому.

Цимікас? У нас багато ігор, а зліва у нас є Цимікас та Анхеліньйо. Костас був надійним сьогодні ввечері, повернувшись після періоду поза футболом. Обидва ліві захисники мають хороші передачі, але вони не дуже універсальні, бо я не можу використовувати їх як центральних захисників, тому я змушений їх ротувати, хоча загалом вони надійні.

Інциденту з пенальті точно можна було б уникнути сьогодні. Нам потрібні гравці, які можуть учитися у тих, хто грає більше, сподіваючись, що вони зможуть досягти їхнього рівня.

Пенальті було індивідуальною помилкою. Шкода Пізіллі, але це високий, європейський рівень. Потрібно швидко набувати досвіду. Помилки трапляються, це молоді хлопці, але вони повинні швидко вчитись", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі італійська Рома прийматиме французький Лілль.