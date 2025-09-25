Ліга Європи

Півзахисник Роми прокоментував перемогу над Ніццою.

Напередодні італійська Рома обіграла французьку Ніццу в гостьовому матч першого туру Ліги Європи УЄФА.

Ніцца — Рома 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри півзахисник "вовків" Ману Коне прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми багато володіли м'ячем, а в перерві тренер сказав нам продовжувати пресингувати, бути більш рішучими, і ми це зробили.

Ми наполегливо працюємо під орудою Гасперіні. У нас загалом усе добре виходить на полі, і в роздягальні ми також добре ладнаємо, тож перемоги не за горами. Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі.

Рома свого часу дуже наполегливо поставилась до мого трансферу, і я хочу більше працювати, щоб віддячити клубу за їхню довіру до мене. Я не хочу спочивати на лаврах. Я хочу, щоб тренер побачив, що я роблю на полі та поза ним. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Наша мета? Нам краще залишатися скромними та грати одну гру за одною. Ми дуже амбітні, і нам ще належить написати історію цього клубу", — заявив французький виконавець.

У наступному турі італійська Рома прийматиме французький Лілль.