Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 25 вересня 2025 року.
Штутгарт — Сельта, Getty Images
26 вересня 2025, 09:41
Штутгарт у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі переміг Сельту (2:1).
Німецька команда вийшла вперед на старті другого тайму, коли на 51 хвилині результативним ударом відзначився Бадредін Буанані, а потім на 68 хвилині перевагу "швабів" подвоїв Біляль Ель-Ханнус.
Іспанці відповіли єдиним влучним ударом у виконанні Борхи Іглесіаса на 87 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Сельта у першому турі Ліги Європи УЄФА-2025/26:
Штутгарт — Сельта 2:1
Голи: Буанані, 51, Ель-Ханнус, 68 — Іглесіас, 87.
Штутгарт: Нюбель — Міттельштедт, Гендрікс, Єльч (Васкес, 25), Ассіньйон — Стіллер, Андрес (Каразор, 70) — Левелінг (Вагноман, 80), Ель-Ханнус (Томас, 70), Буанані (Фюріх, 80) — Демірович.
Сельта: Раду — Алонсо, Старфельт, Родрігес — Мінгеса, Бельтран (Сотело, 83), Моріба, Ель-Абделауї (Руеда, 61) — Жутгла (Іглесіас, 52), Аспас (Сведберг, 61), Дуран (Сарагоса, 61).
Попередження: Демірович, Ассіньйон — Сведберг, Моріба.