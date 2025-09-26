Штутгарт у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи на своєму полі переміг Сельту (2:1).

Німецька команда вийшла вперед на старті другого тайму, коли на 51 хвилині результативним ударом відзначився Бадредін Буанані, а потім на 68 хвилині перевагу "швабів" подвоїв Біляль Ель-Ханнус.

Іспанці відповіли єдиним влучним ударом у виконанні Борхи Іглесіаса на 87 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Штутгарт — Сельта у першому турі Ліги Європи УЄФА-2025/26:

 

Штутгарт — Сельта 2:1
Голи: Буанані, 51, Ель-Ханнус, 68 — Іглесіас, 87.

Штутгарт: Нюбель — Міттельштедт, Гендрікс, Єльч (Васкес, 25), Ассіньйон — Стіллер, Андрес (Каразор, 70) — Левелінг (Вагноман, 80), Ель-Ханнус (Томас, 70), Буанані (Фюріх, 80) — Демірович.

Сельта: Раду — Алонсо, Старфельт, Родрігес — Мінгеса, Бельтран (Сотело, 83), Моріба, Ель-Абделауї (Руеда, 61) — Жутгла (Іглесіас, 52), Аспас (Сведберг, 61), Дуран (Сарагоса, 61).

Попередження: Демірович, Ассіньйон — Сведберг, Моріба.