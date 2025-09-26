Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 25 вересня 2025 року.
Янг Бойз — Панатінаїкос, Getty Images
26 вересня 2025, 10:23
Грецький Панатінаїкос у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи в гостях обіграв швейцарський Янг Бойз (4:1).
Греки відкрили рахунок на десятій хвилині зусиллями Кароля Свідерські, а за чотири хвилини перевагу гостей подвоїв Анасс Зарурі.
Ще за п'ять хвилин Зарурі оформив дубль, а за шість хвилин Саїді Янко відіграв один м'яч для швейцарців.
Остаточну крапку в матчі поставив Зарурі на 68 хвилині, коли оформив хет-трик.
Янг Бойз — Панатінаїкос 1:4
Голи: Янко, 25 — Свідерські, 10, Зарурі, 13, 19, 68.
Янг Бойз: Келлер — Хаджам, Беныто, Зукру, Янко (Ендрюс, 77) — Монтейро (Коллі, 67), Фернандеш, Гігович (Равелосон, 67), Малеш — Фасснахт (Печ, 77), Бедія (Кордова, 67).
Панатінаїкос: Лафон — Младенович, Туба, Інгасон, Коцірас — Санчеш (Чірівелья, 77), Сіопіс, Бакасетас (Таборда, 85) — Зарурі (Кірьякопулос, 70), Тете (Калабрія, 77), Свідерські (Дессерс, 70).
Попередження: Кордова.