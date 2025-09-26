Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 25 вересня 2025 року.

Грецький Панатінаїкос у матчі стартового туру основного етапу Ліги Європи в гостях обіграв швейцарський Янг Бойз (4:1).

Греки відкрили рахунок на десятій хвилині зусиллями Кароля Свідерські, а за чотири хвилини перевагу гостей подвоїв Анасс Зарурі.

Ще за п'ять хвилин Зарурі оформив дубль, а за шість хвилин Саїді Янко відіграв один м'яч для швейцарців.

Остаточну крапку в матчі поставив Зарурі на 68 хвилині, коли оформив хет-трик.

Янг Бойз — Панатінаїкос 1:4

Голи: Янко, 25 — Свідерські, 10, Зарурі, 13, 19, 68.

Янг Бойз: Келлер — Хаджам, Беныто, Зукру, Янко (Ендрюс, 77) — Монтейро (Коллі, 67), Фернандеш, Гігович (Равелосон, 67), Малеш — Фасснахт (Печ, 77), Бедія (Кордова, 67).

Панатінаїкос: Лафон — Младенович, Туба, Інгасон, Коцірас — Санчеш (Чірівелья, 77), Сіопіс, Бакасетас (Таборда, 85) — Зарурі (Кірьякопулос, 70), Тете (Калабрія, 77), Свідерські (Дессерс, 70).

Попередження: Кордова.