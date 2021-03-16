Украина

Украинский защитник поделился своими мыслями о предстоящем матче с Ромой.

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал предстоящий ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против Ромы, а также рассказал о минувшем матче УПЛ с Десной (4:0).

"Получил позитивные эмоции и огромное удовольствие от матча с Десной. Рад игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – прежде всего. Думаю, эта победа чуть подняла нам настроение и добавила настроя на предстоящий поединок.

Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут", — приводит слова Бондаря официальный сайт "горняков".

Напомним, матч Шахтер — Рома пройдет в Киеве в четверг, 18 марта, в 19:55 по киевскому времени. В первой игре "волки" обыграли украинскую команду со счетом 3:0.

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