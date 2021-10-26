Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на женский ЧМ-2023.

В рамках отбора на предстоящий чемпионат мира 2023 года женская сборная Украины принимала в Коваливке команду из Испании, где потерпела от гостей разгромное поражение.

Команда Натальи Зинченко пропустила в свои ворота шесть безответных мячей и расположилась на третьей строчке в группе B, имея при этом в своем активе один матч в запасе.

Обзор матча:

Украина — Испания 0:6 (0:2)

Голы: Путельяс (9), Сарриеги Исаса (33, 82), Эйсагирре (68), Апанащенко (84, автогол), Редондо (90+2).

Украина: Санина, Корсун, Кравец, Апанащенко (к), Шматко, Басанская (Петрик, 89), Бойченко (Кунина, 72), Панцулая (Хаванская, 72), Химыч, Овдийчук (Кравчук, 89), Козлова (Шевчук, 82).