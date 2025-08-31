Україна: Перша ліга

Гострі баталії четвертого туру, несподівані результати і боротьба за верхівку.

У суботу, 31 серпня, відбулися три матчі 4-го туру VBET Першої ліги.

Центральною подією ігрового дня стала розгромна перемога Інгульця в гостях над хмельницьким Поділлям. У ще двох поєдинках Фенікс-Маріуполь мінімально переграв Чернігів і здобув перші три очки в чемпіонаті, а тернопільська Нива та Агробізнес не зуміли вразити ворота одне одного.

Інгулець потужно стартував у Хмельницькому — на 8-й хвилині Сергій Кисленко вдало завдав самостійного удару після пасу Віталія Фарасєєнка й відкрив рахунок. До кінця тайму гості контролювали гру, а після перерви Кисленко оформив дубль, знову використавши помилку голкіпера Івана Пономаренка після подач кутового. Через п’ять хвилин Фарасєєнко довів рахунок до 3:0. Згодом, попри вилучення Назаром Лисом (77’), Інгулець не зменшив обертів — Профатило забив гол престижу, але Гаджук і Дзень довели рахунок до розгрому 5:1.

Завдяки цій звитязі Інгулець піднявся на третю сходинку — 8 очок після 4-х турів, тоді як Поділля опустилось на останнє місце з одним пунктом.

Поділля — Інгулець 1:5

Голи: Профатило (85) — Кисленко (8, 60), Фарасєєнко (64), Гаджук (88), Дзень (90+2)

Фенікс‑Маріуполь здобув першу перемогу у сезоні з мінімальною перевагою над Черніговом. Єдиний гол було забито на 19-й хвилині: після швидкої контратаки Сидоренко влучив у ближній кут, відкривши рахунок. У другому таймі команди провели кілька змін, але суперники не змогли змінити долю гри.

Фенікс‑Маріуполь — Чернігів 1:0

Гол: Сидоренко (19)

У Тернополі Нива склала першу нічию в чемпіонаті, мінімально вирвавши очко в гостьовій грі проти Агробізнесу. Перша половина зустрічі була монотонною, з нечисленними моментами. Пейчіновіч (Нива) міг подвоїти перевагу в першому таймі, але пробив поруч зі стійкою. У другому таймі Агробізнес мав шанс: Сидоренко влучив у стійку. Відзначилися сейв голкіпера Підківки. У підсумку — нічия 0:0.

Нива — Агробізнес 0:0