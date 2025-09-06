Україна: Перша ліга

У другому за статусом дивізіоні України завершилися два поєдинки чергового туру.

У рамках п'ятого туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 6 вересня, відбулися два з трьох запланованих матчів.

Харківський Металіст через ранній гол поступився сумській Вікторії.

Вікторія — Металіст 1:0

Гол: Бойко, 8

Вікторія: Литвиненко — Ульянов, Новотрясов, Сасовський, Дедяєв — Хамелюк, Бойко — Шарай (Паламар, 70, Рябий, 88) — Чернов (Сейтхалілов, 70), Євпак (Шпирьонок, 80), Книш (Богунов, 70)

Металіст: Рибак — Шерстюк (Шахмаєв, 82), Мизюк, Федорів, Порох — Тепляков, Підручний — Багачанський — Луців, Кайдалов, Ісаєнко

Попередження: Хамелюк, Дедяєв, Паламар — Багачанський, Ісаєнко

Волочиський Агробізнес у вольовому стилі впорався з хмельницьким Поділлям.

Агробізнес — Поділля 2:1

Голи: Толочко, 67, Войтіховський, 84 (пен.) — Ніколишин, 49

Агробізнес (стартовий склад): Підківка — Гаврушко, Сидоренко, Зінь, Слива — Сьомка, Толочко, Лень — Нижник, Войтіховський, Козак

Поділля (стартовий склад): Юрчук — Рудюк, Шкіндер, Ніколишин, Азізов — Козиренко — Баран, Сніжко — Гемега, Профатило, Савін

Зазначимо, що матч Чернігів — Лівий Берег перенесли через затяжну повітряну тривогу на Чернігівщині. Нова дата протистояння буде повідомлена пізніше.