У другому за статусом дивізіоні України завершилися два поєдинки чергового туру.
Поділля, facebook.com/fcpodillya
06 вересня 2025, 18:28
У рамках п'ятого туру української Першої ліги-2025/26 у суботу, 6 вересня, відбулися два з трьох запланованих матчів.
Харківський Металіст через ранній гол поступився сумській Вікторії.
Вікторія — Металіст 1:0
Гол: Бойко, 8
Вікторія: Литвиненко — Ульянов, Новотрясов, Сасовський, Дедяєв — Хамелюк, Бойко — Шарай (Паламар, 70, Рябий, 88) — Чернов (Сейтхалілов, 70), Євпак (Шпирьонок, 80), Книш (Богунов, 70)
Металіст: Рибак — Шерстюк (Шахмаєв, 82), Мизюк, Федорів, Порох — Тепляков, Підручний — Багачанський — Луців, Кайдалов, Ісаєнко
Попередження: Хамелюк, Дедяєв, Паламар — Багачанський, Ісаєнко
Волочиський Агробізнес у вольовому стилі впорався з хмельницьким Поділлям.
Агробізнес — Поділля 2:1
Голи: Толочко, 67, Войтіховський, 84 (пен.) — Ніколишин, 49
Агробізнес (стартовий склад): Підківка — Гаврушко, Сидоренко, Зінь, Слива — Сьомка, Толочко, Лень — Нижник, Войтіховський, Козак
Поділля (стартовий склад): Юрчук — Рудюк, Шкіндер, Ніколишин, Азізов — Козиренко — Баран, Сніжко — Гемега, Профатило, Савін
Зазначимо, що матч Чернігів — Лівий Берег перенесли через затяжну повітряну тривогу на Чернігівщині. Нова дата протистояння буде повідомлена пізніше.