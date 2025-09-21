Відбулися чергові матчі Першої ліги України.
СК Металург - Фенікс-Маріуполь, СК Металург
21 вересня 2025, 15:10
Сьогодні, 21 вересня, пройшло кілька матчів у рамках сьомого туру Першої ліги України.
У першому матчі Вікторія поділила очки з Поділлям. Матч закінчився із рахунком 0:0.
Вікторія — Поділля 0:0
У другій грі запорізький Металург не зміг обіграти Фенікс-Маріуполь. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні Артура Ременяка на четвертій хвилині, господарі поля відповіли влучним ударом Олексія Бандуріна на 33 хвилині.
СК Металург — Фенікс-Маріуполь 1:1
Голи: Бандурін, 33 — Ременяк, 4.
Третій матч між Черніговом та харківським Металістом не відбувся через постійні повітряні тривоги.
Водночас, Чернігів у своїх соціальних мережах повідомив, що харківська команда відмовилася виходити на поле...