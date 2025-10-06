Україна: Перша ліга

КДК УАФ анулював результат матчу з Прикарпаттям‑Благо — хмельницький клуб опустився на останнє місце Першої ліги.

Контрольно‑дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення анулювати результат поєдинку Поділля – Прикарпаття‑Благо (2:1), який відбувся 28 вересня 2025 року в рамках 8-го туру Першої ліги. Причина — участь гравця Поділля, який не мав права брати участь у матчі.

Клуб з Хмельницького отримав технічну поразку з рахунком 0:3, а Прикарпаття‑Благо — технічну перемогу.

Внаслідок цього Поділля опускається на останнє, 16‑те місце турнірної таблиці з чотирма очками після дев'яти турів. Прикарпаття‑Благо підніметься на шосте місце.