ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Офіс Володимира Зеленського розкритикував ФІФА за відмову від показу відеозвернення перед фіналом ЧС.

Декілька днів тому стало відомо про те, що ФІФА відмовилася показати відеозвернення президента України Володимира Зеленського перед фіналом чемпіонату світу в Катарі.

Офіс президента України розкритикував ФІФА за такий вчинок.

"Катар підтримав ініціативу президента, але ФІФА заблокувала її та не дозволить показати його відеозвернення перед фінальним матчем. ФІФА втратила розуміння важливого значення футболу як гри, яка об’єднує народи, а не підтримує існуючі розбіжності.

У зверненні президента немає нічого політичного, що надає політичного забарвлення спортивному заходу, а саме суб’єктивних оцінок, політичних сигналів і тим більше звинувачень.

У ФІФА ще є час виправити свою помилку. ФІФА не повинна боятися, що слова миру будуть почуті на всесвітньому футбольному святі, яке репрезентує мир", — говориться у заяві Офісу Президента для CNN.

Нагадаємо, фінал ЧС-2022 у Катарі між збірними Аргентини та Франції відбудеться сьогодні, 18 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.