Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Поєдинок відбудеться 5 вересня.

Матч відбіркового циклу ЧС-2026 між збірними України та Франції обслуговуватиме бригада арбітрів з Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Дані Маккелі, якому допомагатимуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс. Резервним рефері буде Алларт Ліндгут.

За систему ВАР відповідатимуть Денніс Гіглер та Ріхард Мартенс.

До цього 42-річний нідерландець працював на матчах Олімпіакос — Дніпро (2:2) у Лізі Європи-2014/15, Лейпциг — Зоря (3:2) у відборі ЛЕ-2018/19, Монако — Шахтар (0:1) у відборі Ліги чемпіонів-2021/22, Шотландія – Україна (1:3) у відборі плей-оф ЧС-2022, Швеція U-21 – Україна U-21 (2:1) та Німеччина U-21 – Україна U-21 (2:0) у відборах Євро.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 вересня, о 21:45 за Києвом.