Збірна України провела перше тренування на зборах напередодні старту у відбірному циклі ЧС-2026. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Початок тренувального процесу пройшов у дощову погоду, після чого підопічні Сергія Реброва працювали у полегшеному режимі у кількох групах. Частина гравців займалася відновленням, а інша частина виконувала ігрові вправи.

Вже завтра, 4 вересня, "синьо-жовті" вирушать до Вроцлава, де на арені Тарчинський проведуть передматчеві заходи.

Воротарі: Георгій Бущан (Аль-Шабаб), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар), Тарас Михавко (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Георгій Судаков (Бенфіка), Олександр Зубков (Трабзонспор).

Нападники: Роман Яремчук (Олімпіакос), Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

Резервний список: Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, (обидва — Динамо Київ).

Нагадаємо, у стартовому турі відбору Україна зіграє проти Франції (5 вересня о 21:45), після чого зустрінеться з Азербайджаном (9 вересня о 19:00).

