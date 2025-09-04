Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер французької збірної поспілкувався зі ЗМІ.

Напередодні завтрашнього матчу відбору ЧС-2026 Україна — Франція, який відбудеться в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" головний тренер наших суперників Дідьє Дешам поспілкувався з представниками медіа.

"Враховуючи початок сезону, не можу сказати, що всі гравці нашої команди підійшли до старту відбору ЧС-2026 у найкращій формі.

Щодо гри збірної України, то хотів би передусім відзначити напрацьовані комбінації цієї команди. Вони несуть елемент несподіваності на самому початку, і це може створити нам завтра певні проблеми", — сказав Дешам.

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

