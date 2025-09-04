У кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбулися два поєдинки: Туреччина вирвала перемогу в Тбілісі, а Литва на останніх хвилинах врятувалася від поразки.
Грузія - Туреччина, Getty Images
04 вересня 2025, 21:21
4 вересня відбулися матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 в групах E та G.
У Тбілісі збірна Грузії приймала команду Туреччини у стартовому турі групи E. Поєдинок завершився перемогою гостей із рахунком 3:2.
Туреччина вийшла вперед уже на третій хвилині завдяки голу Мерта Мюльдюра, а Керем Актюркоглу оформив дубль, забивши на 41-й та 52-й хвилинах.
Господарі відповіли голами Зурико Давіташвілі на 63-й хвилині та Хвічі Кварацхелії на 90+8-й, проте відігратися не змогли.
Туреччина закінчувала матч у меншості після вилучення Бариша Йилмаза на 71-й хвилині.
Грузія — Туреччина 2:3
Голи: Давіташвілі, 63, Кварацхелія, 90+8 — Мюльдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52
Вилучення: Йилмаз, 71
В іншому матчі кваліфікації, що відбувся у Каунасі, Литва та Мальта зіграли внічию 1:1 у рамках групи G.
Рахунок відкрила збірна Мальти на 83-й хвилині після точного удару Александера Сатаріано. Литва врятувалася від поразки на 90+7-й хвилині, коли Гвідас Гінейтіс реалізував пенальті.
У компенсований час обидві команди також залишилися в меншості: червоні картки отримали Бенас Уткус (90+10) та Зак Аццопарді (90+1).
Литва — Мальта 1:1
Голи: Гінейтіс, 90+7, (пен) — Сатаріано, 83
Вилучення: Уткус, 90+10 — Аццопарді, 90+1