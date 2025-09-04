Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

У кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбулися два поєдинки: Туреччина вирвала перемогу в Тбілісі, а Литва на останніх хвилинах врятувалася від поразки.

4 вересня відбулися матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 в групах E та G.

У Тбілісі збірна Грузії приймала команду Туреччини у стартовому турі групи E. Поєдинок завершився перемогою гостей із рахунком 3:2.

Туреччина вийшла вперед уже на третій хвилині завдяки голу Мерта Мюльдюра, а Керем Актюркоглу оформив дубль, забивши на 41-й та 52-й хвилинах.

Господарі відповіли голами Зурико Давіташвілі на 63-й хвилині та Хвічі Кварацхелії на 90+8-й, проте відігратися не змогли.

Туреччина закінчувала матч у меншості після вилучення Бариша Йилмаза на 71-й хвилині.

Грузія — Туреччина 2:3

Голи: Давіташвілі, 63, Кварацхелія, 90+8 — Мюльдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52

Вилучення: Йилмаз, 71

В іншому матчі кваліфікації, що відбувся у Каунасі, Литва та Мальта зіграли внічию 1:1 у рамках групи G.

Рахунок відкрила збірна Мальти на 83-й хвилині після точного удару Александера Сатаріано. Литва врятувалася від поразки на 90+7-й хвилині, коли Гвідас Гінейтіс реалізував пенальті.

У компенсований час обидві команди також залишилися в меншості: червоні картки отримали Бенас Уткус (90+10) та Зак Аццопарді (90+1).

Литва — Мальта 1:1

Голи: Гінейтіс, 90+7, (пен) — Сатаріано, 83

Вилучення: Уткус, 90+10 — Аццопарді, 90+1