Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної України розповів про кадрові проблеми, мотивацію гравців і очікування від старту відбору ЧС-2026.

Сьогодні, 4 вересня, напередодні стартового матчу відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію у Вроцлаві. Наставник національної команди відповів на питання щодо кадрової ситуації, психологічного стану гравців і готовності до важливого поєдинку.

Перш за все Ребров підтвердив, що Роман Яремчук пропустить вересневі матчі збірної через травму:

"Ви помиляєтесь, ми довикликали Волошина. На жаль, Роман отримав пошкодження у грі за свою команду і був дуже засмучений. Ми отримали підтверджуючі знімки — ушкодження не дозволить йому взяти участь у найближчих матчах, тому він залишився у розташуванні клубу".

Також тренер прокоментував готовність команди:

"На жаль, не всі готові. Але це не перший раз, коли у нас багато травм. Таке трапляється, але всі гравці, які знаходяться у розташуванні збірної, налаштовані серйозно і завтра, впевнений, дамо бій".

Ребров пояснив, чому цього разу не викликав Андрія Ярмоленка:

"На цю позицію велика конкуренція. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій — це потенційний гравець збірної".

Наставник зізнався, що тренувати команду під час війни особливо важко:

"На жаль, ми знаходимося в цьому стані вже понад три роки... Для мене велика честь представляти нашу країну. Я та усі гравці завжди дякуємо ЗСУ, нашим захисникам. Все, що ми робимо, — це для них. Важко не з приводу переїздів та логістики, а з погляду розуміння, що коїться в нашій країні. Але одночасно це додає мотивації гравцям. Коли вони виходять на поле з прапором України, вони дійсно відчувають, для кого грають".

Ребров також прокоментував ситуацію з травмою Віталія Миколенка та проблемою на лівому фланзі оборони:

"Віталій жодного тренування з нами не провів — на жаль, він травмувався ще в клубі. Ми довикликали Дубінчака, Владислав вже приєднався до нас. Завтра вирішимо, хто буде закривати цю позицію".

Головний тренер збірної підкреслив, що гра проти Франції буде надзвичайно складною, але команда налаштована битися за результат:

"Взагалі збірна Франції — це великий сюрприз. Якого гравця не візьмеш — це сюрприз. Ми серйозно готуємось. Завтра важлива гра, і я вірю у своїх хлопців. Бачу їхню мотивацію та бажання. Впевнений, що зробимо все можливе", — підсумував Ребров.

Українці зустрінуться з французами в польському Вроцлаві завтра, 5 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом. Для обох збірних цей матч стане першим у рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026.

