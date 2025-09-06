Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Троє футболістів отримали свої перші хвилини у матчі проти Франції, який завершився поразкою "синьо-жовтих".

Національна збірна України поступилася Франції у стартовому матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 з рахунком 0:2.

Утім, для незначної кількості українських гравців є зрозумілий привід для радощів, Так, півзахисники донецького Шахтаря Артем Бондаренко і Олег Очеретько, а також вінгер київського Динамо Назар Волошин — вони уперше вийшли на поле у футболках головної команди країни.

Усі троє розпочали зустріч на лаві запасних. На 82-й хвилині тренерський штаб дав шанс Бондаренку та Очеретьку, які замінили відповідно Георгія Судакова та Єгора Ярмолюка. А на 87-й хвилині Назар Волошин з’явився на полі замість Олександра Зінченка.

Попри кадрові новації, Україна не змогла здобути позитивного результату, тоді як Кіліан Мбаппе і компанія довели результат гри до логічного завершення на свою користь.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Франція ви можете на Football.ua.