Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу над Україною.

Національна збірна Франції напередодні обіграла Україну у матчі першого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Франція — Україна 2:0 Відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу-2026

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе прокоментував своїх підопічних.

"Тренер хотів, щоб ми добре розпочали цей етап кваліфікації. Ми грали проти непростої команди, яка викладалась на повну. У другому таймі у нас був момент нестабільності, але загалом ми контролювали гру.

Ми легко створювали моменти та загрозу, добре рухались. Могли збільшити рахунок у матчі, могли ще забити — нам є над чим працювати, але це вже хороший початок.

Спроба перекинути воротаря наприкінці гри? Це була дурість. Такі жести гарні лише тоді, коли вони вдаються. Якщо вони не виходять — це просто дурість. Наступного разу треба або забити, або не робити такого взагалі", — заявив французький виконавець.

У наступному турі Франція зіграє вдома проти Ісландії.