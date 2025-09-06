Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

"Ле Бле" втратили одразу двох флангових нападників ПСЖ.

Лівого вінгера Ан-Насра Кінгслі Комана викликали до збірної Франції на тлі травм правих вінгерів ПСЖ Усмана Дембеле й Дезіре Дуе, передає офіційний сайт Французької футбольної федерації.

Україна — Франція 0:2 Відео голів та огляд матчу 05.09.2025

Гравці паризького гранда зазнали травм у першому для "Ле Бле" поєдинку відбору ЧС-2026, в якому вони впоралися з Україною на виїзді. За попередніми даними, Дембеле пропустить близько шести тижнів, тоді як Дуе — три-чотири.

На рахунку 29-річного Комана вісім голів і п'ять асистів у 58-ми матчах за збірну Франції. До розташування "Ле Бле" Кінгслі має приєднатися завтра, 7 вересня.

Наступного вівторка, 9 вересня, підопічні Дідьє Дешама в Парижі зустрінуться з ісландською національною командою.