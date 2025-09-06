Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

В Європі завершилися чергові кваліфікаційні поєдинки майбутнього мундіаля.

У рамках групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбулися ще три протистояння.

Угорщина після вилучення Роланда Шаллая в компенсований час утратила перемогу над Ірландією в Дубліні.

Ірландія — Угорщина 2:2

Голи: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 — Варга, 2, Шаллай, 15

Вилучення: Шаллай (Угорщина), 52

Австрія впоралася з Кіпром у Лінці завдяки реалізованому Марселем Забітцером пенальті.

Австрія — Кіпр 1:0

Гол: Забітцер, 54 (пен.)

Вилучення капітана Сан-Марино Алессандро Галінуччі допомогло Боснії і Герцеговині досягнути розгромної звитяги в Серравалле.

Сан-Марино — Боснія і Герцеговина 0:6

Голи: Тахірович, 21, Джеко, 70, 72, Баждар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90

Вилучення: Голінуччі (Сан-Марино), 16

Нагадаємо, дублі Роналду й Феліша допомогли Португалії розгромити Вірменію, тоді як Англія й Сербія впоралися з Андоррою й Латвією.