В Європі завершилися чергові кваліфікаційні поєдинки майбутнього мундіаля.
Ірландія — Угорщина, Getty Images
06 вересня 2025, 23:56
У рамках групового етапу європейської кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбулися ще три протистояння.
Угорщина після вилучення Роланда Шаллая в компенсований час утратила перемогу над Ірландією в Дубліні.
Ірландія — Угорщина 2:2
Голи: Фергюсон, 49, Айда, 90+3 — Варга, 2, Шаллай, 15
Вилучення: Шаллай (Угорщина), 52
Австрія впоралася з Кіпром у Лінці завдяки реалізованому Марселем Забітцером пенальті.
Австрія — Кіпр 1:0
Гол: Забітцер, 54 (пен.)
Вилучення капітана Сан-Марино Алессандро Галінуччі допомогло Боснії і Герцеговині досягнути розгромної звитяги в Серравалле.
Сан-Марино — Боснія і Герцеговина 0:6
Голи: Тахірович, 21, Джеко, 70, 72, Баждар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90
Вилучення: Голінуччі (Сан-Марино), 16
Нагадаємо, дублі Роналду й Феліша допомогли Португалії розгромити Вірменію, тоді як Англія й Сербія впоралися з Андоррою й Латвією.