Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Гру в Баку обслуговуватимуть грецькі арбітри на чолі з Васіліосом Фотісом.

Поєдинок другого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними Азербайджану та України судитиме грецька бригада арбітрів. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним рефері призначено Васіліоса Фотіса. Йому допомагатимуть асистенти Андреас Ментанас та Міхаїл Пападакіс. Четвертим арбітром працюватиме Анастасіос Папапетру, а за роботою системи VAR стежитимуть Ангелос Євангелу та Іонніс Пападопулос.

Матч між Азербайджаном і Україною відбудеться у вівторок, 9 вересня, на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна на Football.ua.