Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійська національна команда двічі поспіль порадувала своїх уболівальників п'ятьма голами.

Гравці збірної Італії уперше в її історії відзначилися п'ятьма голами в двох матчах поспіль, передає OptaPaolo.

Ізраїль — Італія 4:5 Відео голів та огляд матчу 08.09.2025

Після розгрому Естонії (5:0) у Бергамо підопічні Дженнаро Гаттузо влаштували гольову феєрію в угорському Дебрецені, у компенсований час вирвавши звитягу над Ізраїлем (5:4).

Збірна Італії йде другою в групі І європейського відбору ЧС-2026, маючи дев'ять очок після чотирьох зіграних поєдинків. Лідируючим норвежцям італійці поступаються трьома заліковими балами.

У жовтні колектив Гаттузо гостюватиме в Естонії (11.10) і прийматиме Ізраїль (14.10).

Раніше Дженнаро заявив, що вчорашній матч в Угорщині був "найшаленішим у його тренерській кар'єрі".