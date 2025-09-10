Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер не став підбирати слова для опису нічиєї проти Азербайджана.

Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував нічийний результат у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти Азербайджану (1:1).

"Та які можуть бути враження? Це сором, я вважаю. Це дуже-дуже погано, тому що потрібно вигравати такі матчі, таких суперників. Неважливо що і як. Потрібно вигравати, якщо ми хочемо виходити далі.

Потрібно кожному замислитися особисто та індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо ми хочемо щось.

Вболівальники, як завжди, найкращі. До них немає ніяких претензій. Неважливо, де ми граємо – завжди підтримують. Тому дуже дякую", — наводить слова Трубіна MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Азербайджан — Україна.