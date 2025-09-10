Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Азербайджаном.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував нічию у матчі відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (1:1).

"Складно сказати, чому так. В принципі, мали достатньо моментів, вигравали 1:0. Одна контратака, подача, гра рукою, пенальті. Не пощастило. Рефері призначив пенальті. Не встигли забити другий мʼяч. Я не знаю, що сказати. Дуже складно зараз аналізувати цю гру. Контролювали, створювали моменти, але не змогли забити більше.

Мені без різниці, де грати. Я грав зліва, але перед цим зміщувався в середину, там Зінченко підіймався вище, ще Очеретько грав у центрі. Ми всі разом утрьох мінялися. У нас є взаєморозуміння, і проблем у цьому немає.

Приліт у мій будинок напередодні матчу? Звичайно, психологічно важко, хвилюєшся та переживаєш за родину. Зараз дружина з дитиною переїхали до батьків. Я думаю, ви бачили на фотографіях – там прилетіло у 15 поверх. У той момент вся родина була на дев'ятому поверсі. На території комплексу теж усе в уламках, багато машин пошкоджено. Постійно сиплються вікна, повилітали вікна у багатьох квартирах.

Поле було дуже важким, поганим, але поле для всіх однакове. Тому немає сенсу про це вже говорити. Збірна Азербайджану – хороша, дисциплінована команда в обороні. Було кілька кваліфікованих футболістів, які могли створити якісь моменти. А так нічого особливого в цій команді не побачили.

Як я вже сказав, контролювали гру, забили гол... В принципі, все пройшло добре. Грали на м'ячі, продовжували створювати моменти, хотіли грати. І я ж кажу – одна така прикра контратака: подача, момент, про який навіть потім вже всі забули. Рефері подивився ВАР і призначив пенальті. Так буває. Я вважаю, що це більше випадковість, ніж закономірність.

Звичайно, всі розчаровані. Розуміли, що в цьому матчі повинні були брати тільки три очки. Прагнули більшого, не вийшло, будемо робити аналіз гри. Думаю, кожен в першу чергу повинен зробити особистий аналіз своєї гри в збірній, і вже на наступний збір приїжджати зовсім по-іншому налаштованим", — наводить слова Судакова MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Азербайджан — Україна.