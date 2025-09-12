Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Федерація футболу Молдови на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Сергія Клещенка.

53-річний спеціаліст працював у національній команді з березня 2019 року, коли очолив склад U-21. Потім він став асистентом наставника в основній збірній, після чого у грудні 2021 року став головним тренером.

"За майже чотири роки ми разом пережили безліч емоцій, деякі менш приємні, за що я перепрошую, але також і багато прекрасних. Разом ми були за крок від історичної кваліфікації на Євро-2024, разом вийшли до Ліги С у Лізі націй.

Весь цей час я відчував підтримку вболівальників, гравців, тренерського штабу та федерації. Дякуємо вам усім за довіру та підтримку. Ми працювали разом, ми вірили та боролися за кольори нашої країни. У житті бувають злети та падіння, і я думаю, що настав час для змін. Це рішення я вважаю правильним як для себе, так і для команди.

Бажаю збірній успіхів у важливих матчах, які пройдуть цієї осені! Вперед, Молдова", — сказав Клещенко.

Під керівництвом Клещенка Молдова провела 38 матчів, у яких здобула 12 перемог, вісім разів зіграла внічию та 18 разів програла. В останньому матчі в рамках відбору ЧС-2026 Молдова розгромно поступилася Норвегії (1:11).