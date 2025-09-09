Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбулися чергові матчі відбірного циклу ЧС-2026.

Сьогодні, 9 вересня, відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року.

У першому матчі збірна Португалії обіграла Угорщину з рахунком 3:2. Угорці відкрили рахунок зусиллями Варги, але потім Бернарду Сілву та Кріштіану Роналду вивели португальців вперед. Потім наприкінці матчу Варга оформив дубль, але гості відповіли точним ударом Канселу.

Угорщина — Португалія 2:3

Голи: Варга, 21, 84 — Сілва, 36, Роналду, 58 (пен), Канселу, 86.

У другій зустрічі Норвегія розгромила Молдову з рахунком 11:1. У складі норвежців пента-триком (п'ять голів) відзначився Голанд, а Осгор оформив покер. Ще по м'ячу забили Мюре та Едегор. За молдован єдиний результативний удар провів Естігор, який зрізав м'яч у ворота.

Норвегія — Молдова 11:1

Голи: Мюре, 6, Голанд, 11, 36, 43, 52, 83, Едегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 78 (пен), 90+1 — Естігор, 74 (аг).

У третьому поєдинку Австрія в гостях здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:1. Перемогу австрійцям забезпечили голи у виконанні Забітцера та Лаймера, а у боснійців єдиний м'яч забив Джеко.

Боснія і Герцеговина — Австрія 1:2

Голи: Джеко, 50 — Забітцер, 49, 65.

У ще одному матчі Албанія мінімально обіграла Латвію з рахунком 1:0. Єдиний м'яч забив Асслані на 25 хвилині, коли реалізував пенальті.

Албанія — Латвія 1:0

Гол: Асллані, 25 (пен).

Кіпр стримав Румунію — матч закінчився з рахунком 2:2. У складі кіпріотів голами відзначилися Лоїзу та Харалампус, а у румунів — Дрегуш, який оформив дубль.

Кіпр — Румунія 2:2

Голи: Лоїзу, 29, Харалампус, 77 — Дрегуш, 2, 18.