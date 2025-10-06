Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Манчестер Сіті замінить травмованого капітана Челсі Ріса Джеймса у жовтневих матчах.

Збірна Англії офіційно оголосила про виклик 20-річного півзахисника Манчестер Сіті Ніко О’Райлі до національної команди.

Цей виклик став можливим після того, як капітан Челсі Ріс Джеймс не зміг приєднатися до команди через травму, отриману у матчі проти Ліверпуля. Медичний огляд показав, що захисник не зможе взяти участь у жовтневих іграх відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Раніше О’Райлі виступав за збірні Англії від U-15 до U-20.

Його дебют у складі основної команди відбудеться у жовтневих поєдинках: 9 жовтня Англія прийме Уельс на Вемблі у товариському матчі на підтримку Alzheimer’s Society, а 14 жовтня зіграє проти Латвії в Ризі у відборі на ЧС-2026.