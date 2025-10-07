Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Ньюкасла не допоможе команді Юліана Нагельсмана у відборі до ЧС-2026 проти Люксембургу та Північної Ірландії.

Нападник англійського Ньюкасла Нік Вольтемаде не зможе взяти участь у жовтневих матчах збірної Німеччини у відбірковому циклі чемпіонату світу 2026 року. За інформацією пресслужби Німецького футбольного союзу, футболіст пропустить найближчі ігри через грип.

23-річний форвард минулого літа перейшов зі Штутгарта до Ньюкасла Юнайтед за 85 мільйонів євро плюс п'ять мільйонів бонусів. У нинішньому сезоні він провів десять поєдинків у всіх турнірах і забив п’ять м’ячів.

У складі національної збірної Німеччини Вольтемаде відіграв чотири матчі, але поки не відзначився результативними діями.

Команда Юліана Нагельсмана 10 жовтня прийме Люксембург, а 13 жовтня проведе виїзний матч проти Північної Ірландії у рамках відбору до чемпіонату світу 2026 року.