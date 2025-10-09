Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер сподівається, що хавбек відновиться та зможе допомогти команді в наступному поєдинку.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував стан півзахисника Егора Ярмолюка перед жовтневими матчами національної команди. За словами фахівця, хавбек, який наразі відновлюється після травми, має шанси взяти участь у наступному поєдинку проти Азербайджану.

"На жаль, Егор завтра не може грати, він відновлюється. Ми сподіваємося, що післязавтра він уже буде працювати в загальній групі збірної України.

Ви знаєте ситуацію. На жаль, дуже багато травм. Але ми викликали достатньо футболістів, які можуть їх замінити", — сказав Ребров на пресконференції.

Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться завтра, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.