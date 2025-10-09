Головний тренер сподівається, що хавбек відновиться та зможе допомогти команді в наступному поєдинку.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
09 жовтня 2025, 20:59
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував стан півзахисника Егора Ярмолюка перед жовтневими матчами національної команди. За словами фахівця, хавбек, який наразі відновлюється після травми, має шанси взяти участь у наступному поєдинку проти Азербайджану.
"На жаль, Егор завтра не може грати, він відновлюється. Ми сподіваємося, що післязавтра він уже буде працювати в загальній групі збірної України.
Ви знаєте ситуацію. На жаль, дуже багато травм. Але ми викликали достатньо футболістів, які можуть їх замінити", — сказав Ребров на пресконференції.
Нагадаємо, матч Ісландія – Україна відбудеться завтра, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.