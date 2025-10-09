Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник німецької збірної поділився своїми думками перед грою з Люксембургом.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній матч відбору ЧС-2026 проти Люксембургу.

"Я ніколи не виходив на матч із думкою, що ми маємо виграти з великим рахунком. Це рідко буває розумним. Крім того, це не дуже добре позначається на мотивації моєї власної команди.

Після хвороби завжди потрібно почекати та подивитися. Ми оцінимо стан Вольтемаде у п'ятницю вранці. Нам потрібно почекати, а потім ухвалити рішення напередодні гри.

Ми завжди намагаємось координувати дії з клубами. Я не зацікавлений у тому, щоб гравці зазнавали травм. Я ще не вирішив, чи вийде Шлоттербек у стартовому складі. Цілком можливо. Але він не проведе на полі усі 90 хвилин в обох матчах. Я готовий звернути увагу на побажання Боруссії", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Німеччина – Люксембург відбудеться завтра, 10 жовтня, о 21:45 за Києвом.