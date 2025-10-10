Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 9 жовтня 2025 року.

Збірна Чехії у матчі відбірного циклу ЧС-2026 на своєму полі поділила очки з Хорватією (0:0).

Загалом команди провели рівний матч із невеликою перевагою з боку хорватів. Обидві команди завдали по два удари у площину воріт, але відкрити рахунок їм не вдалося.

Після п'яти матчів Хорватія набрала 13 очок і лідирує в групі L, випереджаючи Чехію, яка має ті ж 13 балів після шести зустрічей. Трійку найкращих замикають Фарерські острови – дев'ять очок після шести матчів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Хорватія у рамках відбору ЧС-2026:

Чехія — Хорватія 0:0

Чехія: Коварж — Зелени, Крейчі, Вітік, Цоуфал — Соучек, Черв — Кушей (Видра, 62), Шульц (ЛІнгр, 76), Провод (Черни, 76) — Хори.

Хорватія: ЛІвакович — Гвардіол, Чалета-Цар, Шутало, Якич — Сучич, Модрич — Перішич (Фрук, 78), Крамарич, М. Пашалич (Іванович, 62) — Будімір.

Попередження: Сучич, Крамарич.