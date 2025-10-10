Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник "помаранчевих" поділився своїми думками після гри з Мальтою.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу ЧС-2026 проти Мальти (4:0).

"Потрібно швидше знаходити рішення на полі. Якщо не грати швидко, вільного простору не залишається. У цьому матчі його було багато, але його треба було використовувати з розумом. Ми цього не робили повною мірою. У другому таймі ситуація покращилась.

Ми виграли з рахунком 4:0, і це добре. Мене це не засмучує, але ми могли б зіграти краще. Загалом робота виконана.

Нам потрібно виграти наступний домашній матч проти Фінляндії. Я буду задоволений, якщо ми займемо перше місце у групі", — наводить слова Кумана beIN Sports.

