Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Втрата для Дешама.

В рамках відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Франції впевнено розібралася з національною командою Азербайджану (3:0).

Відкрив рахунок у зустрічі лідер "Ле бле" Кіліан Мбаппе на 45+2 хвилині. Втім наприкінці матчу капітан Франції був змушений покинути поле через травму. Його замінив Флоріан Товен, який вже за хвилину відзначився забитим м'ячем.

"У Мбаппе травмований той самий гомілкостоп, який і раніше його турбував. Біль зменшується, коли він відпочиває.

У матчі контакти неминучі. Ми це оцінимо. У нього є дискомфорт, що не дуже добре", – сказав головний тренер Франції Дідьє Дешам.

Наступний матч збірна Франції зіграє проти Ісландії 14 вересня, о 21:45 за київським часом.