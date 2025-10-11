Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбувся черговий матч відбору на мундіаль 2026 року.

У черговому матчі відбіркового циклу ЧС-2026 збірна Латвії у домашньому матчі не змогла обіграти Андорру. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Андоррці відкрили рахунок на 33 хвилині, коли результативним ударом відзначився Мойзес Сан-Ніколас, проте перед самою перервою цифри на табло зрівняв Дмитро Зеленковс.

На 55 хвилині Владіслав Гутвковскіс реалізував пенальті та вивів Латвію вперед, але на 78 хвилині андоррці відповіли влучним ударом Яна Олівери.

Таким чином, Латвія набрала п'ять очок після шести матчів і посідає четверте місце в групі К, а Андорра має один бал та займає останню п'яту позицію. Попереду них йдуть Англія, Албанія та Сербія.

Латвія — Андорра 2:2

Голи: Зеленковс, 41, Гутковскіс, 55 (пен) — Сан-Ніколас, 33, Олівера, 78.

Латвія: Звієдріс — Циганікс, Балодіс, Черномордійс, Юрковскіс (Вейпс, 46), Савалніекс (Дашкевичс, 87) — Варславанс, Савельєвс (Вапне, 46), Зеленковс (Пуліс, 87) — Сітс (Ікауньєкс, 46), Гутковскіс.

Андорра: Альварес — Сан-Ніколас, Льйовера, Гарсія, Олівера — Сервос, Гільєн, Валес (Тейшейра, 69), Борра Фонт (Куку, 75) — Росас (Лопес, 69), Тапіа (Даку, 87).

Попередження: Савалніекс — Гільєн, Гарсія.

Вилучення: Гільєн, 90+2 (друга жовта).